Dubai või mõne teise Lähis-Ida klubi liitumisest Euroliigaga on räägitud juba mõnda aega. Nüüd aga väidab Itaalia klubi Bologna Virtuse enamusosanik Massimo Zanetti, et Dubai Basket mängib järgmisel aastal Euroliigas.

Itaalia kohvifirma Segafredo omanik Zanetti rääkis tänasel pressikonverentsil, et Euroliigal on Dubaiga käed löödud. «Praegu käib palju juttu NBAst, kuid Euroliiga jääb oluliseks võistlussarjaks. Seda vaatavad paljud inimesed ning võimalusi on palju, kuna ka Dubai meeskond liitub järgmisel hooajal,» rääkis Zanetti.