VASTUVOOLU Kregor Zirk ja Priit Aavik sätivad TOP10 edetabelisse Eesti ujumise kõige säravamad hetked

Mõlema mehe ellu on ujumine pöördumatult sisse kodeeritud ning just seda pühendumust «Vastuvoolu» eetrist kuulebki. Ujumispodcast hakkab ilmuma kord kuus. Esimeses saates valisid Zirk ja Aavik välja ning sättisid edetabelisse Eesti ujumise kümme kõige säravamat hetke.

«Kui hakkasime Kregoriga tabelit kokku panema, jäi esmalt näppu 25 saavutust, mis oli üllatav, sest poleks uskunud, et Eesti ujumismaastikul on läbi aegade juhtunud nii palju säravaid saavutusi,» märgib Aavik. «Eks Eestis ole ujumisega tegeletud üle 100 aasta. Selle aja jooksul juhtub palju,» täheldab Zirk omalt poolt

Saatejuhid tõdesid, et kui kohad esimene kuni neljas said paika hõlpsalt, sest seal valitses üksmeel, siis TOP10 tagumiste positsioonide osas oli vaidlemist omajagu. «Edetabelit koostades keskendusime eelkõige pikas basseinis tehtule, aga on ka lühirajal nii kõvasid saavutusi, mis lihtsalt tuli tabelisse panna,» sõnab Aavik.