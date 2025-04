Ärahüpanud Venemaa tennisist sai uue kodumaa eest esimese võidu

Kassatkina selgitas Austraalia lipu alla minekut asjaoluga, et tal polnud teist valikut, sest ta kritiseeris avalikult Venemaa LGBTQ+ seadusi ja sõda Ukrainas.​ Kassatkina pole Venemaad külastanud juba üle kahe aasta. Eelmisel nädalal rahuldas Austraalia tema alalise elaniku elamisloa taotluse.

​Lisaks sportlikele saavutustele on Kassatkina püüdnud tähelepanu eraeluga. 2022. aasta suvel teatas ta, et on suhtes Tallinnas sündinud, nii Eesti kui ka Venemaa iluuisutamise koondist esindanud Natalja Zabijakoga. Selle infoga tuli ta avalikkuse ette enne Venemaalt lahkumist. Agressorriigis kehtivad ranged LGBTQ+ õigusi käsitlevad seadused.