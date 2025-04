Barcelona pääseb lõpuks? Jasikeviciuse hoolealused murti lõpuspurdiga maha

Barcelonat vedasid 24 punkti visanud Jabari Parker ning teda 15ga toetanud Tomaš Satoransky (lisaks 7 korvisöötu) ja Joel Parra. Tšehhi veteran Satoransky näitas, et ehkki on sel hooajal esitanud ka tagasihoidlikke partiisid, pole tema vorm kuhugi kadunud. Tšehhi on Eesti koondise üks vastane suve lõpus peetaval EM-finaalturniiril.