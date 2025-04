Norra on tuntud andekate ja kiirete suusatajate poolest ning neil on neid piltlikult öeldes jalaga segada. Leidub aga ka selline talent, kes alistas tänavu MK-etapil suusakuninga Johannes Høsflot Klæbo isiklikult, kuid ei soovigi edu saavutada murdmaasuusatajana, vaid hoopis laskesuusatajana.​