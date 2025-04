Rootsi suusataja pöörasest aastast: olin juba nõus, et nüüd ma suren

Eelmisel aastal tabas Dahli kurnatusest tingitud depressioon. Ta kirjeldas viimast aastat kui põrgut. «Hooaeg 2024/25 läheneb lõpule ja ma ei suutnud oma metsikuteski fantaasiates kujutada ette, milline põrgu see aasta olla võiks. See on olnud aasta täis hirmu, rahutust, ärevust, pisaraid ja täielikult halvavat väsimust,» kirjutas Dahl Instagramis.

Ta avaldas, et on loendamatutel kordadel nutmise ja hirmu tõttu kokku varisenud «Kui jalad enam ei kanna, süda peksab, pea käib ringi ja väsimus halvab, siis tekib tunne, nagu keegi istuks mu rinnal. Ma ei taha teada, mitu korda olen mõelnud, ja olnud nõus, et ma nüüd suren,» jätkas murdmaasuusataja emotsionaalses postituses.

Dahl tunnistas, et poleks kunagi suutnud mõista, mis tunne on olla kurnatud. Nüüd on ta seda omal nahal kogenud ning vaatamata tema ümber olevate inimeste toele pole ta kunagi tundnud ennast nii hirmunult ja üksildasena.