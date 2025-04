PRESSISEKTOR Epeenaiskond särab siis, kui särab Lehis. Ja hetkel just nii ongi

Staar – Katrina Lehis

Tokyo individuaalne olümpiapronks tõestas Marrakechi MK-etapil, et on suures mängus tagasi, kui jõudis esmalt individuaalvõistlusel poolfinaali ja seejärel tassis naiskonna päev hiljem finaali.

Suviseid tiitlivõistlusi silmas pidades on see oluline, sest varem on Eesti epeenaiskond säranud just siis, kui hiilgevormis on ka Lehis.