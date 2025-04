MMi hõbemedalist Johannes Erm käis põlvelõikusel

Arsti sõnul oli protseduur vajalik, et jätkusuutlikult sporti edasi teha ning välistada oht, et tulevikus midagi hullemaks läheks. Arvatavasti tekkis vigastus 19. märtsil, kolm päeva enne Nanjingi sisemaailmameistrivõistlusi tehtud kõrgushüppe trennis.

«Suvise võistlushooaja avastardina planeeritud Götzise mitmevõistlusel (31. märts – 1. juuni) osalemine sõltub taastumisest ning võistlusgraafik selgub jooksvalt. Operatsioonist taastun Eestis ning aprillis planeeritud laagrisse jätan minemata. Prioriteet ja põhirõhk on septembris toimuvatel Tokyo maailmameistrivõistlustel,» lisas Erm.

«Oli väike meniski rebend, tuli ära puhastada, sest muidu võib keset hooaega killu lahti lüüa. See on ohtlik,» lisas Ermi treener Holger Peel usutluses Postimehele. «Juba eelmisel aastal andis tunda. Nüüd Hiinas lõi välja, nii et ta hüppas kõrgust väga ettevaatlikult.»