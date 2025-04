Tähtsale ametikohale valitud Aivar Pohlak hakkab teenima hiigelpalka

UEFA ametnike palgad on välja toodud ametlikus dokumendis. Alustame tipust: president Aleksander Čeferini aastapalk (bruto) on ligi 3,2 miljonit Šveitsi franki ehk umbes 3,4 miljonit eurot. Lisaks on märgitud, et kõrgeim juht ei tohi kasseerida ainsatki boonust.