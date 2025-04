Ookeanitagused meediakanalid kirjutavad, et 213 cm pikkune eestlane külastas äsja North Carolina kolledžit, kes kuulub tõelisesse koorekihti. Nende Tar Heelsi korvpallisats on kroonitud kuuel korral NCAA tšempioniks. Enam tiitleid on vaid Kentucky'l (8) ning UCLA-l (11). Märtsihullusel ollakse stabiilselt kõrges mängus.