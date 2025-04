ÜLEVAADE Aivar Pohlak pälvis Euroopa jalgpalli usalduse

Eestil on olnud küll rahvusvaheliste alaliitude presidente ja asepresidente, ent nende organisatsioonide jõuõlg pole kuidagi olnud võrreldav UEFAga, mis on Euroopa jõukaim spordiorganisatsioon. UEFA sissetulekud hooajal 2024–25 on ca ​viis miljardit eurot.

Just täitevkomitee otsustada on nende eelkõige tele- ja kommertsõiguste müügist teenitud summade jaotamise põhimõtted (näiteks see, kuidas leida tasakaal teljel tippklubid vs. väikeriigid) ja muud Euroopa jalgpalli suunda mudivad otsused.