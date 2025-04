Mis saab jalgpalli MMist ja olümpiast? Trumpi tollid mõjutavad ka spordimaailma

Selliste globaalsete sündmustega käivad kaasas miljardid eurod ja dollarid ning nüüd sisse viidavad tollid on mõjunud ärritavalt. Üks faktor on suure spordiorganisatsioonide sponsorid, kes käivad suurvõistlustega kaasas, hoolimata sellest, mis riigid need toimuvad.

Tavaliselt on tegemist ülemaailmsete ettevõtetega. Hea näide on Lõuna-Korea autotootja Hyundai, mis on Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) sponsor 2026. aasta MMil. Nemad loodavad eeskätt FIFA abile, kuna nende presidendil Gianni Infantinol on head suhted Trumpiga. Kuid kas USA agressiivne kaubanduspoliitika võib panna selliseid ettevõtteid oma plaane ümber hindama?