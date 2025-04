Postimees kirjutas esmaspäeval , et eelmisel nädalal Tartus alanud Eesti jäähoki meistrivõistluste finaalseerias lahvatas dopinguskandaal, kui mõned Narva PSK mängijad polnud nõus dopinguproovi andma.

Nüüd on selgunud, et võistluskeeldu on rakendatud kahe mängija Kirill Ilini ja Maksim Berežonovi suhtes, kes eksisid Rahvusvahelise antidopingu (WADA) reeglite punkti 2.3 vastu, mis käsitleb sportlase poolset proovi võtmisest kõrvalehoidmist, sellest keeldumist või selles mitteosalemist.