Sébastien Ogier pääses napilt vallandamisest

Kaheksakordne maailmameister Sébastien Ogier on rallimaailma elav legend. Ta sõidab WRC-sarjas 17. hooaega ning on viimastel aastatel võtnud Toyota meeskonnas osalise koormuse. Vähe teada on aga fakt, et karjääri algusaegadel oli väga lähedal võimalus, et kogu unistus suurest rallikarjäärist oleks purunenud.​