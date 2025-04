Virves hoiab EM-sarja avaetapil 7. kohta

Kokkuvõttes on liider Grjazin, kes kasvatas korralikult edu. Ta edestab teisel kohal olevat Suazerit 10,9 ning Yoann Bonattot 23,4 sekundiga. Virves (+38,4) hoiab 10. kohta.

3. katse

2. katse

1. katse

1,50 km pikkuse Córdoba publikukatse võitis Nikolai Grjazin (1.39,4), kellele järgnesid Stephane Lefebvre (+1,8), Mads Östberg (+2,8), Jos Verstappen (+2,8) ja Virves (+3,4). Samas on vahed väikesed, kuivõrd esikümme mahub kõigest 5,1 sekundi sisse.

«Lühike, aga väga keeruline kiiruskatse. Tabasime auto parema küljega midagi tugevalt. Ma ei tea, mida, kuid tundub, et kõik on korras. Katset ümbritsesid plastikpiirded, mistõttu oli raske näha, mis see oli,» rääkis Virves katse lõpus.