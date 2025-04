Lõuna-Eesti derbi grande finale: kes kroonitakse Eesti meistriks?

Võru meeskond on Bigbanki juhendaja sõnul võrreldes eelmise hooajaga sammu edasi teinud. «Cronimet liigas saadi medal, varem polnud nad nelja hulka pääsenud, see on selge edasiminek. Ma ütlesin juba hooajaeelsel pressikonverentsil, et hindan neid kõige kõrgemalt, tõsi, siis polnud Renee Teppan veel Pärnus. Selge kvaliteedi tõusu taga on kaks laialdase kogemusega koondislast – Henri Treial ja Albert Hurt, sellist kvaliteeti neil möödunud hooajal polnud,» sõnas Tartu peatreener, kellele pikk seeria on meeltmööda.

«Mina olen aastaid selle poolt olnud, et see süsteem selline oleks ja ei muutuks pidevalt. Eesti meistritiitli välja mängimine on suur töö kõigile ja seda tulekski pikemalt nautida,» lisas Rikberg, kelle sõnul on tema meeskonnas kõik rivis ja vaatamata pisimuredele valmis võitlusse minema.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütleb, et finaalipääsu kindlasti iseenesestmõistetavana ei võeta. «Me kõik teame, et Eestis on neli sarnasel tasemel meeskonda ja finaali jõudmist ei saa selles valguses kuidagi iseenesestmõistetavana võtta. Kõik neli tahtsid finaali jõuda ja meie jaoks see kindlasti kuidagi harjumuspärane pole, sest mängisime siin ka eelmisel aastal. Aga ju me midagi hästi teeme, et oleme suutnud kaks aastat järjest õnnestuda,» sõnas Lüütsepp.