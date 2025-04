HOOAEG LÄBI Karol Mets käis põlveoperatsioonil: mõtlesin järgmise hooaja peale

«Tegin individuaalse programmi täismahus ära, mis tähendab, et järgmine samm oli meeskonnatreening, aga tundsin viimastel päevadel, et jalg ikkagi ei lase. See oli rohkem mina väljas ellu jäämas kui mina reaalselt progresseerumas / -- / Siis saingi aru, et piisavalt on aega möödas, piisavalt on harjutusi tehtud ja nüüd tuleb mõelda järgmise hooaja peale. Kui tahan järgmisel hooajal mängida, siis pidin praegu otsuse vastu võtma,» selgitas ta usutluses Soccernet.ee-le.