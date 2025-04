Eesti sai uue sprindikuninga

30-aastane Tribuntsov ründas rekordit 100 meetri distantsi sees, mis on reeglitega kooskõlas, kui sportlane lõpetab distantsi määrustepäraselt. Kuivõrd sellega sai eestlane hakkama, on edetabelikõlbulik ka tema ühe basseinipikkuse aeg: 22,26.

Nimelt on 50 m vabaltujumine just ujumismaailma crème de la crème, mida võib kuival maal kõrvutada näiteks 100 m sprindiga, mis kergejõustiku kuninglikuim ala.

Kuigi temast sai vabariigi kiireim ujuja, tõdes eestlane, et see polnud kaugeltki ideaalne ujumine: «Varu veel on ja ootan huviga järgmised ujumisi.»