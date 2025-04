LUGEJAKIRI Tippsportlane – miljardiäri virelev kangelane

Sport õpetab distsipliini ja sihikindlust, nõuab vastupidavust ja eneseületust, parandab tervist, vähendab kuritegevust, tugevdab kogukonda jne. Pole siis ime, et see on suuruselt üheksas tööstusharu maailmas. Kuid spordialade astronoomilised kulud võivad lükata olümpiaunistuse kättesaamatusse kaugusesse.

Esmapilgul võib uisutamine tunduda odava spordialana, sest vaja läheb ju ainult uiske, kuid tegelikult on see äärmiselt kallis, sest jääd on vähe ning sinna kibelevad paljud.

On arvatud, et raskematest oludest pärit sportlastel on suurem võimalus tippu jõuda. Et nad on tugevama enesemotivatsiooniga ja vastupidavamad, kuna pole mugavustega ära hellitatud. Selline romantika võibki mõnikord tõeks saada, aga päriselus on rahaliselt kindlustatud sportlastel siiski lihtsam. Teekond poodiumile ei ole kellelegi sirge sinise joonega valgustatud basseinirada, vaid mudane ja pime Harku järv, kus saab pidevalt kelleltki jalaga. Kui üks peab veel treenima töö kõrvalt ja teine saab harjutada täiskohaga parimates tingimustes, on viimasel selge eelis.