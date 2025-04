Eesti ujuja tõusis Euroopa hooaja edetabelis esimeseks

«Kui Tartus karikavõistlustel ujutud tulemus oli minu jaoks üllatus, siis Leedu meistrivõistlustel lootsin, et saan sellest kiiremini ujuda. Oleme nendeks võistlusteks korralikult valmistunud ja loodan, et suudan ka teistel aladel hästi esineda,» ütles Leedu meistrivõistlustel esikoha võitnud Randväli alaliidu pressiteenistusele.

«Ujumine oli suurepärane. Start, väljumine, finiš – kõik klappis. Samas tunnen, et see ei ole minu lagi ja parandamisruumi on veel küllaga. Oleme Marttiga (Aljand – toim.) teinud selle tulemuse nimel palju tööd ja mul on hea meel, et see kannab vilja,» kirjeldas 17- aastane Rakverest pärit ujuja oma emotsioone.