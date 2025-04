Kooli vilistlaste nimekiri on aukartust äratav, selle esimesel, kõigi aegade parima mängumehe real troonib juba üle 40 aasta Michael Jordan isiklikult. Seni Arizonas mänginud, kuid end üleminekuportaali pannud Veesaare sinna kooli siirdumise sahinad algasid mõne päeva eest ning läinud ööl said need lõpliku kinnituse.