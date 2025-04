VIDEO Kristin Lätt võitis erakordsel moel USA tippturniiri

Kristin Lätt comes up clutch to force a playoff and WIN the 2025 Music City Open 🔥 pic.twitter.com/EcfCvJoNqR

«Ma ütlesin talle, et mul on väga kahju,» kommenteeris Lätt oma võitu ning tundis natuke ka napilt teiseks jäänud soomlannale. «On väga raske naeratada, kuigi kitarr (võitjale mõeldud auhind - toim) on nii ilus, siis ma tahan naeratada, aga see on väga raske. Ta on nii hea ja me kõik ootame temalt suurepäraseid tulemusi. See oli raske olukord, kus ta oli, eks natuke oli tal tegemist ka närvidega, lähedal oli esimene võit USAs. Usun, et see juhtub. Loodetavasti juba sel hooajal, aga mulle oli see järjekordne imeline turniir.»