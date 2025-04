Verstappen suutis Jaapanis põlengute kiuste McLareneid üllatada

Ehkki Verstappen on nelja eelmise aasta maailmameister, oli tänavuse hooaja algus kuulunud McLarenitele. Austraalias võidutses Lando Norris Verstappeni, Hiinas aga Oscar Piastri Norrise ees ning siis saadi lausa kaksikvõit. McLareni masinad olid kiired olnud ka Suzukas.

Nii nagu vabatreeningute ajal, häiris ka kvalifikatsiooni kulupõleng - see oli nädalavahetuse jooksul juba viies. Kvalifikatsiooni teine osa tuli seetõttu vahepeal kuueks minutiks peatada. Seda vaatamata asjaolule, et kuiva muru kasteti enne sõitude algust, teatas BBC.

On lootust, et pühapäevast põhisõitu põlengud enam ei sega, sest Suzukasse on öösel oodata vihmasadu.​