Atletico esitas kaebuse nelja Reali mängija käitumise peale, viidates publiku suunas tehtud solvangutele. Näiteks tõmbas Antonio Rüdiger tribüünide ees sõrmega üle kõri, see jäi ka agentuuride piltnike kaameratele. Rüdeäss Kylian Mbappe haaras oma jalgevahest.

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) teatas oma distsiplinaarotsuses, et tegi kolmele mängijale rahatrahvi. Need on Rüdiger, Mbappe ja Dani Ceballos. Vinicius Juniori käitumises aga midagi karistamisväärset ei tuvastatud.