Jefimova ujus maailma hooaja tippmargi!

«Üldplaanis olen 100 meetri ajaga rahul. Me ei ole selleks võistluseks puhanud ja neljapäeval tegime veel jõusaalis harjutusi. Loodan järgmisteks võistlusteks värskust juurde saada,» sõnas peale distantsi Jefimova, kelle isiklik tippmark ja Eesti rekord sel alal on 1.06,08.

Madwave Challenge'i omapärane võistlusformaat nägi ette, et finaal toimus tund aega peale eelringe. Tavapäraselt ujutakse võistlustel eelujumised hommikul ja finaalid toimuvad õhtul ning sportlastel on aega, et kahe ujumise vahel taastuda.