VIDEO Žalgiris, värise!? Eesti koondislane mängib Leedu liiga viimaste kuude kuumimas tiimis

Mäng kulges kummalise stsenaariumiga. Kolmanda veerandaja hakul said külalised juhtima 72:42. Veel 3.19 enne lõppu oldi peal 95:80. Neptunase mehed ei andnud aga alla!

Jonaval on käsile suurepärane seeria. Viimasest seitsmest mängust on kaotatud vaid üks, märtsi keskel liiga suursoosikule Kaunase Žalgirisele. Nõnda on tõustud päris esikolmiku kannule, Vilniuse Wolvesist lahutab üks-kaks võitu.