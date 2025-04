«Eestis esineb olukordi, kus lapsevanemad on spordivõistlustel üliemotsionaalsed ja pahatihti ka ründavad.»

Täna, 6. aprillil tähistab Eesti spordirahvas rahvusvahelist valge kaardi päeva, mille raames Eesti sportlased ja spordiinimesed näitavad erinevatele ühiskonnaprobleemidele valget kaarti. Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) eestvedamisel antakse sellega avapauk aprillikuu jooksul toimuvale kampaaniale «Sõnal on jõud», mille keskmes on verbaalse vägivalla ennetamine ja turvalise spordikeskkonna toetamine.

Esimesed sildid said üles juba laupäeval. Hiiu staadionil toimunud Premium liiga kohtumist Nõmme Kalju ja FC Flora vahel vaadanud Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid ütles, et noortele on Eestis turvalise ja toetava spordikeskkonna tagamine väga oluline.

«Sõnad kujundavad suhtumist. Just seetõttu on oluline olla teadlik sellest, kuidas ja mida me ütleme, eriti spordikeskkonnas. On suur vahe, kas küsida lapselt pärast võistlust «kuidas sul läks?» või hoopis «mida sa täna õppisid?» Esimene keskendub tulemusele, teine arengule. Ja just arengule suunatud suhtlus loob keskkonna, kus laps saab kasvada, katsetada ja õppida ilma hirmuta eksimise ees,» sõnas Kaljulaid.