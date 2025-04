Jari-Matti Latvala plaanib WRC ajalukku kirjutada ilusa peatüki

Järgmine suurem siht on seatud juuli lõpule ja augusti algusele, mil toimub Soomes MM-etapp. Kui plaan õnnestub, siis stardib ta legendaarsel kodusel mõõduvõtul juba 20. korda. Kellelgi teisel pole midagi samaväärset ette näidata.

«See oleks tähistamiseks parim viis,» kinnitas Latvala rallit.fi-le. «Olen nüüd 40-aastane ja tahaks in väga tänavusel Jyväskylä rallil sõita, sest see oleks mu 20. kord.»

Ta on koduteedel triumfeerinud kolmel korral. Sama palju Soome ralli võite on ka Ott Tänakul ja Sebastien Ogier'l. Tabeli tipus on Hannu Mikkola ja Marcus Grönholm seitsme esikohaga.