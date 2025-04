«Võistlesin umbes neli kilogrammi kergemana kui eelmisel hooajal. Muidugi on kestvusala lihtsam teha, kui lihased on vastupidavamad. Tähelepanelikumad on kaalulangust ilmselt märganud, aga teie olete esimesed, kes selle kohta küsivad,» pajatas Minkkinen usutluses YLE-le.