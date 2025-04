Soome ralliäss teatas rõõmusõnumi

Eelmine hooaeg autoralli MM-sarjas Hyundai kolmandat autot Dani Sordo ja Andreas Mikkelseniga jaganud Lappi on tänavu pühendanud rohkem aega oma perekonnale. 34-aastane soomlane avaldas pühapäeval sotsiaalmeedias, et on abiellunud oma pikaajalise elukaaslasega.