Tiimipealik kritiseeris WRC sõitjaid: nad on rahul, et saavad lihtsalt autoga sõita

M-Sport Ford Puma Rally1-auto. Foto on illustratiivne.

Endale nime ja nägu vormel 1 sarja Haasi meeskonna juhina teinud Günther Steiner on aastakümnete eest olnud tihedalt seotud ka ralli MM-sarjaga. Nüüd võttis paljude seas armastatud tiimipealik WRC osas sõna ning oli väga kriitiline. Ta leiab, et rallimaailmas on vaja suuri karismaatilisi isiksusi.​