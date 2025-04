Hispaanias katkestama sunnitud Virves: suures plaanis täitis ralli oma eesmärgi

Hoolduspausi ajal tehti auto korda ning läksime kordusläbimistele. Viimase ringi esimesel katsel aga sattusime ühes paremkurvis taas asfaldile tekkinud sodi peale ja libisesime tagumise otsaga vastu puud. Katse sõitsime lõpuni ja esialgu tundus, et lõhkusime ainult rehvi, kuid lõpus selgus, et rehv on terve aga viga sai midagi muud ning edasi sõitmine ei olnud enam mõistlik, seega otsustasime meeskonnaga, et katkestame,» kirjutas Virves Facebookis.