Eesti parim naismaadleja on sunnitud EMi vahele jätma: sport on vahel karm

Maadlusega hakkas Vesso tegelema 2009. aastal EMÜ Spordiklubis Veiko ja Jakob Prooveli käe all, Eesti koondisesse on ta kuulunud alates 2022. aastast. «See oli minu jaoks väga valus hetk ja otsus – viimases laagris käis viimane lihvimine EMiks ning olime teinud kõik, et olla valmis hästi maadlema. Seekord aga läks nii… Usun siiski, et kõigel on põhjus. Üht tean kindlalt – ma ei anna alla. Ravin end terveks ja tulen tagasi veelgi näljasemana ja tugevamana. Olen südamest kõigile toetajatele tänulik!»