Eesti suurimad olümpiamängude medalilootused on MMi eel heas vormis

Kaldvee ja Lill esinesid stabiilselt ning võitsid kõik alagrupimängud. Finaalis tuli vastaseks samuti maailma tippu kuuluv Norra segapaar, kus Nedregotten​ mängib koos Kristin Skaslieniga. Heitlus oli tasavägine, enne viimast vooru oli tablool viigiseis 9:9. Viimases, 8. voorus said otsustava punkti eestlased ja jäid peale tulemusega 10:9.

Kaldvee sõnul oli tegemist hea ettevalmistusega kolme nädala pärast algavaks MMiks. Lill lisas, et suurvõistluse eel õnnestus end mängida heasse seisu. «Väga võrdses ja mõlemale poole kulgenud finaalis tegime tugevama lõpu. Kristin ja Magnus on aastaid kuulunud maailma tippu ning nad on alati väga tugevad vastased. Lisaks tunneb Magnus meie treenerina väga hästi ka meie nõrkusi. MMil oleme nendega ühes alagrupis. Võit viimasel võistlusel enne MMi oli meile väga vajalik, sealhulgas ka emotsionaalses mõttes,» rääkis Lill.