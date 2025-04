VIDEO Paul Aron pääses taas F1 auto rooli

Eelmisel nädalal saabus info, et Alpine'i meeskonna varusõitja staatuses olev Aron on väga lähedal taas ühele testivõimalusele, näitamaks, milleks ta on võimeline käesoleva hooaja F1 autoga. Meedias levinud info põhjal võis eeldada, et ta saab Bahreini GP-l – seal peetakse eeloleval nädalavahetusel hooaja neljas etapp – osaleda oma karjääri esimesel vabatreeningul.