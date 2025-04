Säravalt esinenud Eesti korvpallitalent pidi langetama vastiku otsuse

Mõni päev tagasi 20. sünnipäeva tähistanud pallurit on läbi hooaja seganud õlamured. 28 põhiturniiri mängust tegi ta kaasa pooled. Nüüd selgus, et Makke ei saa satsi aidata ka peagi algavas koduliiga play-off'is.

«Otsustati, et peaks teist õlga ka opereerima. Ma ei võtnud seda kergekäeliselt vastu. Mu mõlemal õlal on hüpermobiilsus, mis soodustab igasugu vigastusi. See tähendab, et õlad liiguvad liiga palju.»