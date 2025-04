TÄNA Kas Kalev/Cramo suudab sitke Zelli maha murda ja finaali jõuda?

Enne mängu

Kahe võiduni peetava poolfinaalseeria avamäng kulges eelmisel kolmapäeval pingeliselt, kuid lõpuga suutsid kalevlased koduseinte toel oma paremuse üsna kindlalt, 87:80 maksma panna. Edu tõi eelkõige agressiivne ja hea kaitsemäng.

«Me ei suutnud oma asju organiseerida ja see kandus üle ka kaitse poole peale,» tõdes peatreener Indrek Reinbok, et tema hoolealused kaotasid mingil hetkel surve all pea.