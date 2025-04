Kas ja kui palju Neuville ja Evans üldse «boonusralliga» kasulikku omandasid?

«Kaugeltki mitte kõik lõigud pole sarnased – need on kas liiga kiired, hüplikud või lubavad liiga palju lõikamist. See määrab palju, sest Kanaaridel tuleb palju puhtam ralli. Aga siiski saime sõita uute [Hankooki] rehvidega ja mõistame paremini auto tasakaalu,» lisas MM-sarja liider.

Valitsev tšempion, Hyundai äss Neuville oli samal lainel. «Ma ei usu, et katsed on väga sarnased,» alustas ta. «Aga igal juhul on hea koguda infot rehvide ja auto kohta. Saime katsetada erinevaid asju, et näha, kuhu suunas liikuda.»