BLOGI Meistrite liiga: Arsenal näitas Reali vastu võimu, Inter lahkus Münchenist 2:1 võiduga

Enne mängu:

Arsenal peab hakkama saama ilma keskkaitsja Gabrielita, kes on nende üks tähtsamaid lülisid. Lisaks on vigastustega eemal Riccardo Calafiori ja Takehiro Tomiyasu ning ründajad Kai Havertz ja Gabriel Jesus. Real peab hakkama saama Éder Militão, Dani Carvajali ning mängukeelu all oleva Aurélien Tchouaménita.