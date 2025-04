Ralli MM-sarjas on tänavu lausa kolm täiesti uut rallit, mis pole varem WRC-kalendrisse kuulunud. Kahe nädala pärast sõidetakse Kanaari saartel, aga augusti lõpus Paraguays. Just see viimane avalikustas ajakava, mis pakub üllatusi kohe avapäevast alates.​