Kas Võru suudab finaalist teha finaali? Treener: peame ka vaimselt kohal olema

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp tõdes, et avakohtumises polnud meeskond nii-öelda päris kohal. «Tulime esimesele finaalile Tartusse küll kohale, aga me polnud sisimas 100% kohal või valmis selleks mänguks. Peame leidma mingi väikese x-teguri, mis oli häälestusest puudu ja selle kaudu saame kvaliteeti parandada. Üks asi on taktikaline pool, teine see, et olime natukene liiga pehmed oma olekult mingitel hetkedel. Tekitasime endale mingid võimalused mitu korda – Renato serviseeriad või avageimi pikad rallid – aga andsime need hetked liiga pehmelt oma vigadega jälle käest ära,» rääkis Lüütsepp pressiteate vahendusel.

Tema sõnul on oluline seeria viigistada ning mitte lasta vastast kahe võiduga ette. Seeria mängitakse nelja võiduni.

«Vastane tegi ka midagi hästi ja minu arust hoidis Tartu oma blokk-kaitsega meid rohkem surve all,kui poolfinaalis Pärnu, aga seal oli meie olek agressiivsem. Pärnu-seerias olime koguaeg kohal, hirmsasti tahtsime seda võitu saada. Nüüd finaalis olime veidi äraootavad. Kõik tahtsid, mul pole ses osas meestele etteheiteid, aga peame selle x-faktori leidmisega juurde panema. Loodetavasti kodupubliku energia kandub meile ka üle, me ei saa nii lihtsalt lasta neil eest ära minna. Loodan selle «miski» endas leida ja et me kõik koos suudame,» lisas Lüütsepp.

Bigbanki peareener Alar Rikberg jäi esimeses mängus paljude elementidega väga rahule. «Avakohtumine tekitas sellise olukorra, kus meil oli enamjaolt üsna mugav olla, sest suure osa ajast olime eduseisus. Isegi kui jäime mingitel hetkedel väikesesse kaotusseisu, suutsime sealt kiiresti välja tulla. Paljud kokkulepitud asjad suudeti platsil ära teha. Treenerina jäin rahule ka selle ühtsusega, mis platsil oli. Hea häälestus ja see, kuidas ka raskematel hetkedel suutsime pea külmana hoida,» kommenteeris Rikberg.

Ta lisas: «Puudu jäi meil aga servisurvest, me ei suutnud neid suruda ja siin on paljudel juurde panna. Nende poolelt jäi aga Renato Santos kohati liiga pikalt servijoone taha ja selle peame paremini kontrolli alla saama ehk nii vastuvõtu kui sealt järgnevate puudete osas tuleb meil oma kvaliteeti parandada. Seeria puhul tuleb ka valmis olla, et vastane teeb mingeid muudatusi. Lisaks on Võrul nüüd lisakäik oma kodusaali näol, samas oleme ka näidanud, et suudame seal hästi mängida.»