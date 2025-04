Eelmisel nädalal kirjutas Postimees, et Alpine'i meeskonna varusõitja Aron on väga lähedal oma esimesele võimalusele, et näidata, milleks ta on võimeline tänavuse hooaja F1-autoga. Meedias leviva info põhjal võis arvata, et Aron saab Bahreinis osaleda oma karjääri esimesel vabatreeningul.