Jelena Välbe: ootame positiivset otsust, valmistume olümpiamängudeks!

Välbe rääkis telekanali Matš TV eetris, et treenerid küsivad temalt sageli, kuidas hakkab riigi suusaelu nägema välja pärast rahvusvahelisele areenile naasmist? «Vastan, et kõik jääb täpselt samamoodi, nagu kahel viimasel aastal. Kui meid sinna tagasi lubatakse, lähevad parimad MK-etappidele. Aga meil on alati toimunud rotatsioon, heatasemelisi suusatajaid jagub ka Venemaa-sisestele võistlustele. Loodetavasti suudame jätkata kõike viimasel kahel-kolmel aastal tehtut,» ütles Välbe.