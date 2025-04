Nimelt on kolme aasta pärast toimuva olümpia ujumiskavva lisandunud 50 meetri distantsid neis kolmes ujumisviisis, kus seni sprindis ei võisteldud (rinnuli, selili, liblikas). See on suurepärane uudis 2024. aasta Eesti parima naissportlase Eneli Jefimova jaoks.