Koos golfi mängima läinud isa ja poeg said traagiliselt hukka

Et veidigi hõlpu saada, varjusid nad puude alla, kuid see lüke saigi neile saatuslikuks, sest suur puu murdus tormis lahti ja kukkus nende golfikärule peale. Mõlemad mehed surid kohe sündmuskohal.

«See on äärmiselt haruldane, et keegi sel viisil sureks,» sõnas Muscogee maakonna meditsiinitöötaja Buddy Bryan väljaandele USA Today.

«Oli teada, et tormid on lähenemas ning tolleks päevaks olid need ka ilmateates, kuid kõnealune torm puhkes ei kusagilt. Ühel hetkel tibutas kergelt, kuid mõni minut hiljem hakkas raskelt vihma kallama,» jätkas ta ning lisas, et golfirada oligi avatud, kuna säärast äkilist tormi polnud välja toodud ka ilmaprognoosides. «Teadsime küll, et tormid võivad esineda, kuid see tuli eikusagilt.»