Klubid soovisid muutust, kuid UEFA ütles «ei»

Klubid tõid oma põhjenduses välja mängijate niigi suure koormuse, mida 2 x 15-minutiline lisaaeg ainult süvendab, ning lisasid, et samamoodi annab see kordusmängu kodus pidavale võistkonnale eelise, kuivõrd nood saavad mängida kauem kodupubliku ees.

Omapoolse lahendusena käidi välja, et lisaaja asemel võiks viigilise tulemuse korral järgneda kohe penaltiseeria.

UEFA võttiski asja arutada, kuid lisas juba eos võistkondadele, et muudatus saaks kõige varem sündida 2027/28 hooajast, kuivõrd sinnamaani kehtivad käimasolevad telelepingud.

Ent nagu väljaanne The Times raporteerib, ei sünni muudatust üldse, kuna UEFA leidis tagatubades asja arutades, et see mõjutaks jalgpalli negatiivselt, kuna nõrgemad meeskonnad hakkaksid penaltiseeria lootuses mängu suretama. ​