GALERII Rally Estonia paiskab müüki erilised, Ott Tänaku fännipassid

«Omanimeline Limited Edition rallipass on väga eriline ja teist sellist võimalust arvatavasti ei tule. Olen väga tänulik Rally Estonia meeskonnale selle võimaluse eest ja kindlasti pigistame Martiniga endast viimase välja, et nende kaartide kandjad Rally Estonial uhkeks teha! Koduralli lisab loomulikult alati kohustust hästi esineda, teisalt annab ka motivatsiooni. Eesmärk on meile selge, tuleb vaid ralliks valmis olla ja ma usun, et kõik on võimalik,» kommenteeris Tänak omanimelist eripassi.