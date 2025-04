Eesti saadab ajaloolisele EMile kuus sportlast

Maanteejooksu EM toimub sel nädalavahetusel kahes Belgia linnas – Brüsselis ja Leuvenis. Kui varem on maratonidistants olnud osa suurest kergejõustiku EMist, siis sel aastal peetakse see esimest korda eraldiseisva võistlusena.

Eestlasi on võistlustules kuus ja esimesena stardib laupäeval poolmaratoni distantsil Liis-Grete Arro. 3000 m takistusjooksu Eesti rekordiomanik Laura Maasik on stardis 10 km jooksus, mille start antakse pühapäeval. Meestest on samal distantsil head tulemust püüdmas Morten Siht.