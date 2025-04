Plokkvibu pääses olümpiale, Jäätmad ei uskunud esiti uudist. Robin: pidasin seda aprillinaljaks!

Siinmail on mitu maailmatasemel plokkvibu laskurit. Tuntuimad on õde-vend Lisell ja Robin Jäätma, kes kahe aasta eest võitsid Krakowis peetud Euroopa mängudel just segapaaride võistlusel kuldmedali, samuti on nad teeninud kaks hõbedat EMidelt ning poodiumikohti MK-sarjas. Ent heal tasemel lasevad ka Meeri-Marita Paas ja Maris Tetsmann.