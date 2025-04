Tänak ja teised ralliässad peavad FIAga arutelusid

Neljapäeval peetud Rally Estonia pressiüritusel sõnas saarlane, et suures pildis on olnud tänavusele hooajale stabiilne algus. «Midagi pole salata, Elfyn [Evans] on teinud tugeva alguse ning võtnud rallidelt tugevad punktid. Praegu on punktivahe suur, aga hooaeg on vägagi noor,» kiitis Tänak Toyota sõitjat Elfyn Evansit, kes on tänavu korjanud kolme ralli peale 88 punkti ning edestab lähimat konkurenti, Tänaku tiimikaaslast Hyundai​st Thierry Neuville’i, 36 silmaga.